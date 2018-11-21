خارطة المعارك في الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

قالت مصادر عسكرية إن استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني اليمني وميليشيات الحوثي في الحديدة بشكل متقطع بين الحين والآخر في خطوط التماس في حي 7 يوليو ووسط شارع صنعاء وفي مدينة الصالح شمال شرق الحديدة.

وجاءت هذه الاشتباكات بعد محاولة فاشلة من الميليشيات للتسلل والتقدم باتجاه مواقع تمركز الجيش الوطني في خطوط التماس التي سيطرت عليها قبل إقرار الهدنة غير المعلنة.

ولفتت المصادر وفقا لصحيفة الوطن إلى أن الميليشيات الانقلابية تقوم بين الحين والآخر بإطلاق قذائف المدفعية والهاون على الأحياء السكنية والشوارع التي تقع تحت سيطرة الجيش، مستهدفة المنازل ومقرات الشركات والمصانع، بالتزامن مع تأمين قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف العربي للمواقع التي استعادها خلال الأيام السابقة.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد أعلنت، أول من أمس، أنها أوقفت الهجمات الصاروخية ضد قوات الشرعية والتحالف، إلا أنها خرقت هذا الإعلان بعد ساعات فقط، ما يؤكد تخبطها ومحاولتها كسب الوقت قبيل جولة المفاوضات الجديدة.