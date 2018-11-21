فيديو.. كوريا الشمالية تُفجّر 10 مواقع حدودية في المنطقة المنزوعة السلاح

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي دمرت كوريا الشمالية" target="_blank">كوريا الشمالية، عشرة مواقع حدودية بالمتفجرات في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، في مرحلة جديدة بمسيرة التقارب الجارية بين الكوريتين.

وحسب "روسيا اليوم"، أخبرت كوريا الشمالية" target="_blank">كوريا الشمالية جارتها الجنوبية بعملية التنفيذ يوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية" target="_blank">كوريا الجنوبية، إنّ بيونج يانج دمّرت مواقع الحراسة وفقًا لما هو متفق عليه، حيث اتفق الطرفان على تدمير 11 موقع حراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بشكل كامل مع الإبقاء على موقع حراسة واحد.

وتم التوصل إلى هذا التوافق في الاتفاقية العسكرية 19 سبتمبر، والتي وقعها وزيرا دفاع الكوريتين خلال قمة بيونج يانج بين الرئيس والزعيم كيم جونج أون.

كما اتفقت الكوريتان على استكمال أعمال التدمير في نهاية شهر نوفمبر وإجراء تفتيش للتحقق في شهر ديسمبر.

ومن جانبها تقوم سيئول بتدمير عشرة من مواقعها المحصنة.

هذا وبات لدى كوريا الشمالية" target="_blank">كوريا الشمالية قرابة 160 موقعًا محصنًا، مقابل حوالي 60 لكوريا الجنوبية" target="_blank">كوريا الجنوبية، وفق ما نشرته "وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء".