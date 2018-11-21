السعودية والإمارات تتعهدان بتقديم 500 مليون دولار للحد من المجاعة باليمن

وحسب "فرانس 24"، أعلن مسؤولان من البلدين أنّ الدولتين تعهدّتا بأن تقدم كل منهما 250 مليون دولار للمساهمة في الاستجابة لأزمة انعدام الغذاء التي يشهدها البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من أربع سنوات.
وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة في مؤتمر صحفي في الرياض إنّ هذه المساعدة تستهدف ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون نسمة من سكان هذا البلد الفقير.
وأضاف أن هذه المساهمات المالية سترسل إلى الأمم المتحدة وإلى منظمات إنسانية أخرى.
وقتل منذ بدء عمليات التحالف نحو عشرة آلاف شخص في وقت يواجه نحو 14 مليون شخص خطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.
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