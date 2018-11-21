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السعودية والإمارات تتعهدان بتقديم 500 مليون دولار للحد من المجاعة باليمن

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اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي اتفقت والإمارات اللتان تقودان تحالفًا عسكريًّا ضد الحوثيين في اليمن على تقديم مساعدة جديدة بقيمة 500 مليون دولار للبلد الذي يواجه خطر المجاعة.

 

وحسب "فرانس 24"، أعلن مسؤولان من البلدين أنّ الدولتين تعهدّتا بأن تقدم كل منهما 250 مليون دولار للمساهمة في الاستجابة لأزمة انعدام الغذاء التي يشهدها البلد الغارق في نزاع مسلح منذ أكثر من أربع سنوات.

 

وقال المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبد الله الربيعة في مؤتمر صحفي في الرياض إنّ هذه المساعدة تستهدف ما بين 10 ملايين إلى 12 مليون نسمة من سكان هذا البلد الفقير.

 

وأضاف أن هذه المساهمات المالية سترسل إلى الأمم المتحدة وإلى منظمات إنسانية أخرى.

 

وتأتي هذه المساعدات بعدما أعلن هذان البلدان والكويت عن مساهمتهم جميعا بمبلغ 1,25 مليار دولار في خطة الأمم المتحدة للاستجابة للأزمة اليمنية الخاص بالعام 2018.

 

وتقود السعودية والإمارات تحالفًا عسكريًّا في اليمن منذ مارس 2015 دعمًا للقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًّا. 

 

وقتل منذ بدء عمليات التحالف نحو عشرة آلاف شخص في وقت يواجه نحو 14 مليون شخص خطر المجاعة، وفقًا للأمم المتحدة.

 

وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع، وبينها السعودية والإمارات، بارتكاب "جرائم جرب" في اليمن.

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