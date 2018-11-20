100 مليون دولار خسائر السجاد الإيراني في أسبوعين بسبب العقوبات

سجلت صادرات السجاد الإيراني خسائر بنحو 100 مليون دولار، منذ دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران حيز التنفيذ في نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعمل في قطاع السجاد الإيراني نحو 6 ملايين إيراني تأثروا بالسلب بسبب الحظر الأمريكي المفروض على السجاد الإيراني.

وألغى مكتب الممتلكات الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية في يونيو 2018 تصريحات إدخال السجاد الإيراني إلى الولايات المتحدة.

وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية تبلغ صادرات السجاد الإيراني نحو 400 مليون دولار سنوياً، تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية منها على ما نسبته 35%، أي 120 مليون دولار.





وأعلنت رابطة تجار السجاد الإيراني أن القطاع خسر سوقاً مهمة بعد توقف الصادرات إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحزمة الثانية من العقوبات، وهو ما أثر بالسلب على إقامة معارض السجاد الإيراني في دول أخرى بسبب النفقات والمشكلات المالية.

وفشلت إيران في الالتفاف على العقوبات ومحاولة تصدير السجاد إلى السوق الأمريكية عن طريق دولة ثالثة، بمسميات أخرى، حسب تصريحات رضا حاج‌ آقاميري، رئيس لجنة الصادرات في غرفة طهران التجارية، مؤكداً أن بعض التجار حاولوا تهريب السجاد الإيراني إلى الولايات المتحدة عبر كندا والمكسيك، إلا أن المحاولة باءت بالفشل.