الأمل في الحياة

صحيفة الخليج الإلكترونية

الناس تتواجد والأمل موجود بداخلهم.قلوبنا مشوقة على أمل بين حياتنا.لكن نحن نعطي أمل لأنفسنا. لكي نعيش بسلام..تبكي إمرأة وبداخلها أمل، يبكي طفل و بداخله أمل ..كلمة أمل هي التي تعطي الإنسان . بأن الحياة مكتملة على حب وتفاؤل….

كما أن البعض يقول يئست من الأمل بداخلي. ونعطي مثالا كا المرض ولا يجدون أمل في حياتهم وهذا من اليأس بداخلهم. اعطي نفسك جزء من حياتك الإيجابية.لاتخذل بما هو في حياتك….

-الأمل هو التعايش لكي يستطيع الإنسان بأن كل ما حوله هو الأمل.

-أيضا هناك وهذا مارأيته. الحوار في بعض المحاضرات. ويكون هناك شخص لا يستطيع التحدث معهم أو الحوار. يفكر بأن لو تحدث معهم أو قام بالحوار سيكون. جدل بين البعض وهذا من اليأس بداخله. أعطي نفسك أمل…كن دائما إيجابيا لا تكن سلبي ولا محبط في حياتك العملية او الدراسية ..

-في الحياة .تأتي هكذا….الأمل بداخل الطفل عندما يرى نفسه ناجح في كل شي في الدراسة .في تعامله مع والديه هذا أيضا يعطي للطفل أمل. حبك لوالديك لاتكن جدا معهم سلبي كن محب لهم وهذا يعطيهم أمل في حياتهم..

الأمل هو الموجود في الحياة الناس ….

بقلم

هياء عبد العزيز الحوطي..