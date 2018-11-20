الفالح: ولي العهد السعودي يشارك في قمة الـ20 ضمن جولة خارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
أعلن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، الإثنين، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يترأس وفد السعودية المشارك في قمة مجموعة الـ20 في الأرجنتين.
وقال الفالح في مؤتمر صحفي، إن مشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي في قمة الـ20 جزء من جولة خارجية سيقوم بها.
وتستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس قمة مجموعة العشرين التي ستعقد يومي 30 نوفمير/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول.
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