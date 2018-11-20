شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 6 أفراد بشأن شحنات نفط إلى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ستة أفراد وثلاث كيانات لتورطهم فى نقل شحنات نفط إلى سوريا. والأفراد المدرجون فى بيان للوزارة هم إيرانيان وروسى وسورى وعراقى ولبنانى، واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث فى إيران.

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