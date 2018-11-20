شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فتاة.. سيارة تُهشم واجهة أسواق «العثيم» بالرياض (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تسببت سیارة تقودھا فتاة في تھشم واجھة أحد الأسواق الشھیرة في حي الروضة بالرياض، دون أن يتسبب الحادث في وقوع إصابات.

وقال شاھد عیان إن الواقعة حدثت في سوق “ركن العثیم” في شارع أبي سعید الخدري بحي الروضة شرق الرياض، حیث توقفت الفتاة أمام مدخل المحل، لكنھا تركت السیارة في وضع الحركة بدلاً من وضع الوقوف، فاندفعت السیارة إلى داخل المحل محطمة واجھته الزجاجیة.

وأوضح شاهد العيان أن الحادث، الذي وقع مساء أمس الأول الأحد، لم يسفر عن أي إصابات بین موظفي المحل أو المتسوقین، وأدى إلى حدوث أضرار طفیفة بالسیارة إضافة إلى تھشم واجھة المحل.