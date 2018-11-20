شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية والسفير البحرينى بمصر يدلون بأصواتهم فى الإنتخابات النيابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يواصل المواطنون البحرينيون المقيمون فى مصر، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، اليوم الثلاثاء، في مقر سفارة مملكة البحرين في مصر.





وفتحت السفارة البحرينية أبوابها للناخبين منذ الساعة الثامنة صباحا ويستمر التصويت للساعة الثامنة مساءا.



انتخابات البحرين

وقال الشيخ راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين فى مصر، ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، يؤكد دائما على أهمية الحرص على الاستمرار فى تطوير الحياة السياسية والديمقراطية فى مملكة البحرين، وأهمية المرحلة المقبلة فى مسيرة العمل الوطنى، والتى تشهد فيها مملكة البحرين استحقاقًا نيابيًا مقبلًا متمثلًا فى انتخاب أعضاء مجلس النواب للفصل التشريعى الخامس، حيث تخط مملكة البحرين بسواعد أبنائها من خلاله كتابة فصل جديد من مسيرة التطور الديمقراطى، وانطلاقة جديدة، أرسى قواعدها ميثاق العمل الوطنى، ودشنها المشروع الإصلاحى، وتشكل 16 عامًا من العمل النيابى مكسبًا ورصيدًا مهمًا فى تطوير الممارسة الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشعبية.