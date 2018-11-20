ايلا يمتدح دور الطرق الصوفية في نشر الدين وقيمه الفاضلة

شهاب محمد - الخرطوم - ايلا

الخليج 365:

امتدح دكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية الجزيرة دور الطرق الصوفية في نشر الدين وقيمه الفاضلة وتعزيز السلم الاجتماعي والوحدة والوفاق والمحبة بين الناس.

جاء ذلك لدى طوافه على سرادق وخيم الطرق الصوفية بمدينة ودمدني في ختام احتفالات المولد النبوي الشريف برفقة أعضاء حكومة الولاية وقادة الأجهزة الشرطية والأمنية.

وأكد أن منهج الوسطية لدى الطرق الصوفية أدى للوحدة والتماسك وإحياء السنة المحمدية وترسيخ قيمة النفير ونبذ الفرقة والتطرف والجهوية، داعياً للتمسك بممسكات الوحدة والبعد عن ما يفرق بين الناس، مشيراً لإسهامات الطرق الصوفية في حفظ الشباب من الغلو والتطرف والمخدرات، منوهاً إلى أن مولد المصطفى دعوة وتذكير للتمسك بالقيم السمحة والتصافي والعودة لما يرضي الله.

من جانبها أكدت إنعام حسن عبد الحفيظ وزيرة الرعاية الاجتماعية بالولاية أن المجتمع الصوفي مجتمع يحتذى به لما يحمله من تصافٍ وتسامح وايثار النفس وحب الخير للآخرين.

سونا