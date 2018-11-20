دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تستحوذ على FSLogix لتطوير عمل Office 365

أعلنت مايكروسوفت عن استحواذ أخر جديد هذا العام، وهذه المرة على FSLogix الشركة الناشئة والمختصة في تطوير عمل التطبيقات الافتراضية للمشاريع، حيث أن تقنية المشروع تسمح بتوفير الوقت والجهد والمصادر على الشركات للقيام بمهامها.

وتساعد FSLogix المستخدمين على تشغيل نظام ويندوز أو تطبيقات Office 365 على الخدمات الحسابية، مما يسمح بوصول أعضاء الفريق للنظام والتطبيقات في مكان واحد دون الحاجة لكل تطبيقات على حده.

كانت مايكروسوفت قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تعاون مع عدة شركات لعرض سطح المكتب الافتراضي، وقد تواجدت FSLogix بينهن، لكن على ما يبدو أن عملاقة التقنية اختارتها فقط لضمها لفريق تطوير الخدمات السحابية من خلال التقنيات الافتراضية لتطوير عمل ويندوز و Office 365.

التدوينة مايكروسوفت تستحوذ على FSLogix لتطوير عمل Office 365 ظهرت أولاً على عالم التقنية.