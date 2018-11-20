القبض على 3 مواطنين مع فتاة قاصر ظهرت بحالة نفسية غير سوية في حائل

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل بأنه تم عند الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الموافق 10 ربيع الأول 1440 هـ القبض على ثلاثة مواطنين مع فتاة قاصر، تبلغ من العمر (17) عامًا، ظهرت في حالة نفسية غير سوية من خلال مقاطع فيديو، تم نشرها أثناء تعاطيهم مواد محظورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في تجاوز واضح للأنظمة.

وجرى إيقاف المقبوض عليهم، وتسليم الفتاة لمؤسسة رعاية الفتيات بحائل، وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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