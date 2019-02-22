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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: 3 آلاف زائر شاهدوا تعامد الشمس فى أبوسمبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، إن معبد أبوسمبل استقبل خلال تعامد الشمس ما يزيد عن 3 آلاف زائر ما بين مصرى وأجنبى، بالإضافةلحضور 5 وزراء و23 سفير دولة إفريقية.
وأضاف محافظ أسوان، فى تصريحات على هامش احتفالية تعامد الشمس بأبوسمبل، أن الاحتفالية شهدت هذا العام تنظيم مميز ومختلف بحضور هذا العدد الكبير من الضيوف، سواء من كبار المسئولين أو الأجانب، وعروض الفرق الفنية ضمن مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، والبالغ عددها 23 فرقة.
وأوضح المحافظ، أن هذه الاحتفالات انعكست بالسعادة على أهالى أبوسمبل الذين يتابعون هذا المهرجان سنويا، وازدهرت السياحة لديهم بعد كانت الفترة الماضية فترة ركود سياحى.
أثناء متابعة التغامد
السائحون يصطفون لتعامد الشمس
الغيوم فى أبوسمبل
جانب من الفعالية
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