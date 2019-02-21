شكرا لقرائتكم خبر عن 6 تعاملات مالية مباشرة فى قانون الدفع غير النقدى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب يوم السبت المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ويساعد المشروع فى تقليل التعامل بنظام الكاش توفيرًا للوقت والجهد بالنسبة للمواطنين، ويرصد ”الخليج 365” فيما يلى أهم العمليات النقدية التى يمكن تحصيلها بوسائل الدفع غير النقدى: 1- الضرائب والجمارك والرسوم والغرامات ومقابل الخدمات العامة. 2- أقساط التمويل النقدى وأقساط وثائق التأمين. 3- اشتراكات النقابات وصناديق التأمين الخاصة. 4- قيمة المساهمة أو الاكتتاب فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار. 5- الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى. 6- حالات البيع أو الإيجار أو الانتفاع بالأراضى وفقا لما تحدده المادة الثانية من القانون.

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