شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تتعاقد على استيراد 360 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء 360 ألف طن قمح مستورد، من خلال مناقصة عالمية، من دول روسيا ورومانيا وأوكرانيا وفرنسا.

وأكدت الوزارة فى بيان الأربعاء ، أنه تم التعاقد على تلك الكميات من القمح المستورد لاستخدامه فى انتاج الخبز المدعم.