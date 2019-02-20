شكرا لقرائتكم خبر عن أنيسة حسونة تكشف تفاصيل مشروع قانون يلزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أكدت أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أهمية تركيب جميع المنشآت والمحال التجارية كاميرات مراقبة. وقالت «حسونة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»: «تقدمت بمشروع قانون لإلزام جميع المنشآت والمحال بتركيب كاميرات مراقبة منذ عامين، لمواجهة جرائم الإرهاب والجرائم الجنائية». وتابعت عضو مجلس النواب: «مشروع القانون توقف منذ فترة، وأتمنى أن تتم مناقشته في الجلسات العامة للبرلمان»، مشيرة إلى أن أهمية كاميرات المراقبة ظهرت بوضوح خلال حادث الدرب الأحمر.

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