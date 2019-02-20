مصر | بلاغ يتهم إدارة فندق شهير بالزمالك بالإهمال والتقصير أثناء تنظيم حفل زفاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم إدارة فندق شهير بالزمالك بالإهمال والتقصير أثناء تنظيم حفل زفاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم " زكي.م" ببلاغ إلى قسم قصر النيل ضد إدارة فندق ماريوت الزمالك بالقاهرة يتهمه بالإهمال والتقصير، وسوء التنظيم ومخالفة شروط التعاقد أثناء تنظيم حفل زفاف نجلته طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد إدارة الفندق.

وجاء في المحضر الذى حمل رقم 817 لسنة 2019 إدارى قصر النيل أن "زكى . م" موظف تعاقد مع إدارة الفندق على إقامة حفل عقد قرآن نجلته بتاريخ 7 فبراير وكان التعاقد استنادا على ما لشركة ماريوت العالمية من شهرة وصيت رائع فى الأوساط الإجتماعية، إلا أن إدارة الفندق نظمت الحفل بطريقة غير لائقة لا تتناسب مع سمعة شركة ماريوت غير مبالية أنه حفل عرس، ولا يحدث إلا مرة واحدة فى العمر وكان ينبغى من إدارة الفندق توثيقه بالشكل الأفضل.

وأكد الشاكى فى بلاغه وجود أوجه قصور عديدة فى تنظيم الحفل أثرت بالسلب على الحضور أبرزها عدم تقديم الخدمة اللائقة للمعازيم بالإضافة إلى سوء التنظيم والإدارة أثناء إقامة الحفل مما جعله فى غاية الحرج والإحراج أمام المعازيم والضيوف فقرر تحرير محضر ضد إدارة الفندق يتهمها فيه بالاهمال ومخالفة شروط التعاقد حتى لا يتكرر الأمر مع آخرين.

وأكد صاحب البلاغ انه تقدم بشكوى إلى غرفة المنشآت الفندقية طالب فيها بإتخاذ اللازم حيال هذا القصور والتقصير والتحقيق فيه كما تقدم بشكوى أخرى إلى المدير العام للفنادق الثابتة بشرطة السياحة والأثار.

وقام قسم قصر النيل بفحص البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالته إلى نيابة قصر النيل التى تولت التحقيق وأمرت باستدعاء المشكو فى حقهم لسؤالهم حول الواقعة.