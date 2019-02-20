شكرا لقرائتكم خبر عن «واحد لواحد».. مبادرة جديدة للقضاء على الأمية في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المجلس التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة سوهاج، في اجتماعه الأول اليوم برئاسة اللواء يسري خضر، السكرتير العام للمحافظة، الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات محو الأمية على مستوى المحافظة، وتفعيل مبادرة المحافظ «واحد لواحد» للقضاء على الأمية في المحافظة.

وقال سكرتير عام محافظة سوهاج، اللواء يسرى خضر، إنه بموجب المبادرة الجديدة «واحد لواحد» يتولى كل مواطن متعلم تعليم مواطن آخر غير متعلم، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية تجاه قضية محو الأمية، ووجوب تفعيلها على مستوى مديرية التربية والتعليم والمديريات الخدمية، لافتا إلى أن اجتماع المجلس المشكل بقرار من محافظ سوهاج، تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بمحو الأمية، ومن أبرزها الأسباب والمؤشرات والموقف التنفيذي لبرامج الأمية بالمحافظة، والمتوقع تحقيقه من نتائج في النصف الثاني من العام الدراسي، واستعراض مشاركة مديرية الأوقاف، والمعهد العالي والمتوسط للخدمة الإجتماعية، في برامج ومشروعات محو الأمية باعتبارهما تجربتين رائدتين في هذا المجال، والنظر في عوامل نجاح هاتين المشاركتين.

وأوضح «خضر» أنه تم خلال الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية الصحة بالمحافظة، تشارك بموجبه مديرية الصحة من خلال الرائدات الريفيات في الجهود الهادفة إلى خفض معدلات الأمية بالمحافظة، منوها إلى أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات أهمها، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوقيع بروتوكول بين الهيئة العامة لتعليم الكبار واتحاد نقابات عمال سوهاج، وأهمية التكامل بين الجهات الخدمية، وبالأخص الصحة، والزراعة، والأوقاف، لتقديم حزمة من الخدمات للدارسين بفصول محو الأمية، بهدف رفع الوعي وتنمية الجوانب المختلفة في شخصية الدارسين بفصول محو الأمية، وكذلك ضرورة بدء الندوات التعريفية بكلية التربية بجامعة سوهاج، لرفع وعى الطلاب بالمشاركة المجتمعية في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية بالمحافظة، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات والهيئة العامة لتعليم الكبار، إلى جانب التأكيد على أهمية الحافز العلمي لخلق دافعية لدى طلاب الجامعة بالمشاركة في الجهود الهادفة لخفض معدلات الأمية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لائحية في هذا المجال.

حضر الاجتماع الدكتور عمر الحادي، المنسق العلمي للمحافظة، ومحمد الدالي، مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، وعميد كلية التربية بجامعة سوهاج، وعميد كلية الدراسات العربية بسوهاج، ومديرو المديريات بالمحافظة، ورئيس اتحاد نقابات عمال سوهاج، وممثلون عن المجالس الإقليمية والمجتمع المدني.