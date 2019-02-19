شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة 24 شكوى للمواطنين في اللقاء الأسبوعي بديوان عام كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، 24 شكوى للمواطنين، خلال اللقاء الأسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور عدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وفقًا لتعليمات محافظ كفرالشيخ.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، مثل الموافقة على قبول 5 طلاب لمدرسة التمريض الجديدة بمنشأة عباس، والموافقة على سرعة توصيل كابل الانترنت حرصاً على مصلحة الطلاب، والتماس الموافقة على رصف الطريق المؤدى إلى المدرسة، الموافقة على تشغيل المحطة الخاصة بالري خوفاً على بور الأرض، والتماس الموافقة على الحصول على عقود الملكية من الإصلاح الزراعي.

وبحث السكرتير العام المساعد عددًا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتمت إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشدداً تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيًا.