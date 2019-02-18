20 شركة روسية مهتمة بالمشاركة في المنطقة الصناعية

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المنطقة الصناعية في بورسعيد
قال وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، في بيان له، اليوم الإثنين، إن تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر سيخلق نوعية جديدة من التعاون الثنائي، وهو الانتقال من العلاقات التجارية التقليدية إلى التعاون الصناعي الكامل، وأكدت 20 شركة روسية بالفعل اهتمامها بتحديد مواقع منشآتها الإنتاجية في المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في الفترة حتى 2023، وبشكل عام، أبدت أكثر من 50 شركة اهتماما بالمشاركة في المشروع، موضحا أن قطاع الصناعة يعكس مصالح الشركات الروسية في مجموعة واسعة من الإنتاج الصناعي.
يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، قد توجه إلى روسيا، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق مدينة بورسعيد. وتستغرق الزيارة 4 أيام تتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة
يذكر أن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، قد توجه إلى روسيا، أمس الأحد، على رأس وفد رفيع المستوى من الهيئة لإنهاء المفاوضات بشأن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق مدينة بورسعيد.
وتستغرق الزيارة 4 أيام تتضمن زيارة وفد الهيئة الاقتصادية للمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة دوبنا الروسية والتعرف على خبرات الجانب الروسي في إدارة هذه المناطق، فضلا عن إجراء لقاءات ثنائية بين الجانبين حول المنطقة الصناعية الروسية ولقاءات مع كبرى المستثمرين الروس.
وبدأ الاتفاق على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في فبراير 2016، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، ووقعت مصر وروسيا اتفاقا بإنشاء وتشغيل منطقة صناعية روسية في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مايو 2018.
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