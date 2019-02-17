شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تشارك بفيلمين بالمسابقة الرسمية لملتقى «أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية افتتحت مساء الجمعة، فعاليات الملتقى الدولي الثالث لفنون ذوي القدرات الخاصة واختارت إدارة مهرجان ملتقى أولادنا أفلام لوزارة التضامن الاجتماعي ضمن مسابقة الأفلام القصيرة في دورته الثالثة والذي يقام في الفترة من ١٥-٢١ فبراير في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.

واختارت إدارة المهرجان فيلمي «الغالية» عن الأمهات المثاليات من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وقصة كفاحهن ونجاحهن، وفيلم أولادنا أمانة عن تطوير مؤسسات التثقيف الفكري التابعة للمؤسسة القومية لتنمية المجتمع.

الأفلام من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي وإخراج مهند دياب استشارى التوثيق المرئي بالوزارة، وتعد الأفلام تجربة سينمائية تسجيلية مختلفة؛ حيث تتناول الأفلام قصصا واقعية عن مختلف برامج الوزارة.

يذكر أن الوزارة استطاعت ان تحصد جائزة أفضل فكرة بمهرجان دلهي السينمائي الدولي بفيلم «فرصة تانية» عن تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وتشارك بالمسابقة الرسمية بنفس الفيلم بمهرجان النهج السينمائي الدولي بالعراق إبريل المقبل.