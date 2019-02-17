شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار رعدية وثلوج على الإسكندرية مع بداية «الشمس الصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت محافظة الإسكندرية وأجزاء من الساحل الشمالى، مساء الأحد، لهطول أمطار رعدية غزيرة، بالتزامن مع بدء نوة «الشمس الصغيرة»، التي يصاحبها أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض في درجات الحرارة.

فيما تداول عدد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورًا تظهر تساقط الثلوج ببعض الأماكن وخاصة غرب الإسكندرية، وسط درجات حرارة بلغت 11 درجة مئوية للكبرى.

وأعلنت شركة الصرف الصحي والأحياء رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ للتعامل مع آثار موجة الطقس السيئ والقضاء على تراكمات مياه الأمطار، لضمان استمرار السيولة المرورية.

في ذات السياق، قررت سلطات ميناء الإسكندرية، الأحد، استمرار فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، نظرا لوجود سرعة الرياح وارتفاع أمواج البحر ضمن المعدلات الطبيعية التي تسمح بحركة السفن بشكل آمن.