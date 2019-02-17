الحكم فى إعادة محاكمة متهمة بالتجمهر بالمطرية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
تصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، اليوم السبت، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة المتهمة "علياء.ش"- محكوم عليها بالسجن 15 سنة غيابيًا- لاتهامها مع آخرين، لاتهامهم بالتجمهر في المطرية.
ووجهت للنيابة للمتهمين في القضية، تهم الانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على العنف بدائرة قسم المطرية، وتوزيع منشورات تحرض على العنف، والاعتداء على ضابط شرطة.
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