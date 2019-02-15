أخبار مصر | شاهد.. الأمن يفكك قنبلة في ميدان الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. الأمن يفكك قنبلة في ميدان الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوضح قيام قوات المفرقعات والحماية المدنية بتفكيك قنبلة بميدان الجيزة. وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل...

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