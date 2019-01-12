أخبار مصر | وزيرة الهجرة: ١٥ مارس آخر موعد للتسجيل بمبادرة "سجل كيانك في الخارج"

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وزيرة الهجرة تدعو كافة الكيانات المصرية للتسجيل بمبادرة "سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل" استعدادا للمؤتمر أبريل المقبل

السفيرة نبيلة مكرم: مؤتمر الكيانات بالخارج سيناقش كافة القوانين المتعلقة بالمصريين بالخارج والمشروعات الاستثمارية

دعت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، كافة الكيانات المصرية في الخارج إلى التسجيل في مبادرة وزارة الهجرة «سجل كيانك في الخارج.. واستعد لمؤتمرك في الداخل» استعدادا لحضور المؤتمر الخاص بهم في أبريل المقبل.

وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عن وصول عدد الكيانات، التي قامت بالتسجيل في المبادرة، إلى ٩٢ كيانا منهم ٣٥ كيانا استكملوا كافة البيانات.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن شكرها للكيانات المصرية بالخارج التي شاركت بالتسجيل في المبادرة، لافتة إلى أن آخر موعد لتسجيل الكيانات والمشاركة في المبادرة لحضور المؤتمر، هو ١٥ مارس المقبل وأن التسجيل يكون من خلال هذا الرابط:

وأكدت وزيرة الهجرة أن المؤتمر فرصة جيدة للتعاون بين الدولة والكيانات المصرية بالخارج لضمان آلية مؤسسية، ومن ثم الاستفادة من أطروحات الكيانات ومقترحاتهم في الاستثمار بمصر وخدمة المشروعات القومية وخطة التنمية الشاملة لمصر، كما سيناقش كافة القوانين المتعلقة بالتأمينات وكافة القوانين التي تخص المصريين بالخارج فضلا عن المشروعات الاستثمارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن المؤتمر أيضا يهدف إلى التواصل المباشر بين الدولة وجميع الكيانات التي تحمل اسم مصر بالخارج وهذا أمر هام جدًا، حيث إن الكيانات المصرية بالخارج أمن قومي لمصر، إذ أن لهم دور كبير خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها الدولة من حروب معلوماتية واقتصادية وسياحية وإعلامية، موضحة أن التعاون مع هذه الكيانات سيكون بمثابة أداة للدفاع عن مصر، والتي تقوم بنشر الأخبار الإيجابية والصحيحة عن الدولة المصرية والترويج للمشروعات التنموية.