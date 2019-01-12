أخبار مصر | حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 12/1/2019 في مدن ومحافظات مصر.. تعرف على درجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت 12/1/2019 في مدن ومحافظات مصر.. تعرف على درجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 الإلكترونية، خدمة لقرائها بنشر درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، 12/1/2019 في مدن ومحافظات جمهوية مصر العربية، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية ، مائل للدفء على القاهرة حتى شمال الصعيد ، ويكون دافئ على جنوب الصعيد نهاراً شديد البرودة ليلاً.

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مع فرصة سقوط المطار غرباً ، والرياح معتدلة تنشط على غرب البلاد والقاهرة فى نهاية الفترة ، كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

أما عن حالة البحر المتوسط فهى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية جنوبية غربية ، وعن حالة البحر الأحمر فى معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت ، بالقاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجة ، والإسكندرية العظمى درجة 19 والصغرى 7 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 6 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 9 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 9 درجة.

ومع تراجع تأثير المنخفض الجوي الموجود بطبقات الجو العليا، تشهد محافظات الجمهورية اليوم طقسا شتويا معتدلا، صرح الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، بأنه من المنتظر بدءً من اليوم أن تشهد البلاد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة على بعض المناطق، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وأشار إلى انخفاض درجات الحرارة بنحو 4 درجات عن المعدل الطبيعى، وعلى جانب آخر قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار فتح بوغازى ميناءى الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 12/1/2019 على مدن جمهورية مصر العربية:

حالة الطقس اليوم في مصر:

أسوان 15°

أسيوط 14°

الإسكندرية 11°

الإسماعيلية 9°

الأقصر 12°

الزقازيق 10°

السويس 11°

العريش 7°

الفيوم 12°

القاهرة 12°

المحلة الكبرى 8°

المعادي 12°

المنصورة 8°

بنها 9°

بني سويف 11°

بورسعيد 14°

دمنهور 8°

شبرا الخيمة 12°

طنطا 8°

مدينة الجيزة 12°