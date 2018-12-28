أخبار مصر | عاجل.. انفجار أتوبيس سياحي بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. انفجار أتوبيس سياحي بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد شهود عيان، انفجار أتوبيس سياحي بمنطقة الهرم، منذ قليل، دون التأكد من وجود أي إصابات أو وفيات حتى الآن.
وكان الانفجار أثار ذعر المواطنين وسُكان منطقة الهرم، وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقًا.
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