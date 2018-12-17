شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: مصر ساهمت فى استقرار أوروبا بمكافحتها للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مستشار النمسا سباستيان كورتس، بالإصلاح الاقتصادى الذى تشهده مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن مصر لديها الكثير من الإمكانيات التى يمكن التعاون مع خلالها.

وأضاف كورتس، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس المصرى، أن هناك اهتمامات مشتركة بين مصر والنمسا، مشيدًا بدور مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحًا أن مصر والاتحاد الأوروبى كان لديهما مباحثات جيدة ومكثفة لغاية فى هذا الأمر، واستطاعت مصر منع خروج الأشخاص بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، وهذه حقيقية مؤكدة، حيث لم يصل المزيد من المهاجرين، وهذا يساعد فى إرساء المزيد من الاستقرار فى أوروبا.

أشار مستشار النمسا، إلى أن الدور المصرى ساهم فى تدمير خطوط مهربى البشر والحركة غير الشرعية إلى أوروبا، موجهًا الشكر للرئيس السيسى على هذا الجهد.