شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار النمسا: مصر من أهم الشركاء بأفريقيا والشرق الأسط ووقعنا 10 مذكرات تفاهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار النمساوى "سيباستيان كورتز"، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى :"لقد وقعنا 10 مذكرات تفاهم فى مختلف لمجالات، ومصر من أهم الشركاء التجارييين فى أفريقيا والشرق الأوسط، ونحن نقدر الإصلاح الاقتصادى فى مصر.

وأضاف مستشار النمسا: "مصر والاتحاد الأوروبى كانت لديهما مباحثات جيدة ومكثفة فى مسألة الهجرة غير الشرعية ونشكركم على مجهوداتكم فى هذا الأمر الذى ينعكس على الاستقرار فى أوروبا".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومستشار النمسا توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر والنمسا.