شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: النمسا تربطها علاقات وثيقة بمصر ونطمح لتعزيزها مستقبلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن سعادته لزيادة دولة النمسا، قائلا، "سعادتى بالغة بزيارة دولة النمسا التى تربطها بمصر علاقات وثيقة نطمح لتعزيزها مستقبلاً".

وأضاف الرئيس عبر حسابه على موقع "فيس بوك"، أتقدم بالشكر للمستشار النمساوى على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة وأثق بقدراته كشاب سياسى واعد فى العمل المشترك لدعم العلاقات بين بلدينا". وشهد الرئيس السيسى والمستشار النمساوى توقيع عدد من مذكرات التعاون المشترك بين مصر والنمسا، وذلك عقب جلستى المباحثات الثنائية والموسعة.

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