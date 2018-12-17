شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رحلات دولية تتأخر عن مواعيد الإقلاع بمطار القاهرة لظروف التشغيل والصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، تأخر إقلاع 5 رحلات جوية دولية عن مواعيدها المحددة سلفا فى جداول التشغيل، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.

وقالت مصادر، إن رحلة الخطوط الكويتية للطيران رقم 1544، المتجهة إلى مدينة الكويت، ورحلة خطوط المغربية رقم 273 والمتجهة الى كازبلانكا بالغرب، اضافة الى رحلة الخطوط السويسرية رقم 239المتجهة الى زيورخ .

وأوضحت المصادر، أن رحلة خطوط ايرفلوت رقم 401 المتجهة إلى موسكو، ورحلة خطوط لوفتهانزا رقم 8291 المتجهة الى فرانكفورت، تأخرتا أيضا إلى ما يقرب من الساعتين وذلك لأعمال الصيانة وظروف التشغيل.