شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة فى دعوى خلع: زوجى صورنى خلسة فى أوضاع مخلة لابتزازى ماديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقامت زوجة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بالطلاق للضرر، حيث ادعت قيام زوجها بتصويرها فى أوضاع مخلة خلسة ومساومتها على دفع مبلغ مالى 50 ألف جنيه، مقابل عدم نشرها على مواقع إباحية وتهديدها بتوزيعها على طلبتها وأصدقائها بالمدرسة.

وتابعت الزوجة "م.ن"،البالغة من العمر 31 عام ، والعاملة كمدرسة بإحدى المدارس الثانوية، أنها تزوجت طوال 6 سنوات من زوجها"ي.أ" العامل فى إحدى الشركات الخاصة، وعانت من انقطاعه عن العمل لفترات طويلة، وإلزامها بالإستدانة من أهلها وسلب راتبها ،وعندما كانت تعترض كانت يتعدى عليها بالضرب المبرح والإيذاء الجسدي.

وأضافت الزوجة:" كان بداية الزواج يصور لى أنه ميسور الحال ويمتلك أراضى وعقارات، إلى أن وقعت فى الفخ وأتضح أنه نصاب، وعاقبني بسبب هروبى من قبضته بتصويري بفيديوهات مخلة مقابل بعض المبالغ المالية .

وتتابع:" أصبح زوجي عاله على ولا يمتلك حتى قوت يومه، ويبتز راتبي غصبا، ودمر صحتى من كثرة الضرب والعنف الذى تعرض له، وساءت حالتى النفسية حتى أصبحت أخشى الخروج من منزل أهلى بعدما تعرضت للسحل على يديه بالشارع .

وأكملت : حتى الطرق الغير قانونية سلكها زوجى لتشويه سمعتى، وحاول إلصاق بى تهم غير أخلاقية بخيانته لأقع ضحية لسوء سلوكه، وارتكابه جريمة الإتجار بى، بعد أن كنت لا أتصور مطلقا بأنه سيخدعنى ويصورنى دون علمى، ويهدد ببث الصور على المواقع الإباحية، ويتسبب فى تدمير سمعتى.