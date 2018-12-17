شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيل 34 مصريا من السعودية والكويت لمخالفتهم شروط الإقامة والعمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 34 مرحلا مصريا بعد إقاماتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط الاقامة والعمل بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

وأفاد مصدر بالمطار، أن 29 مرحلا وصلوا على متن الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية السعودية القادمة من جدة، كما وصل 5 آخرين قادمين على متن الطائرة المصرية القادمة من الكويت.

وأمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية، حيث أقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية والكويتية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والاقامة.