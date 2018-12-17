شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة التأمين الصحى تتفقد العمل بحملة 100 مليون صحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت اليوم الأحد الدكتورة سهير أحمد عبد الحميد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، العمل بحملة "100 مليون صحة " للكشف على طلاب المدارس من أمراض الأنيميا والتقزم والسمنة باحدي المدارس الحكومية بمحافظة القاهرة .

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد فى بيان اليوم، أن تفقد حملة 100 مليون صحة بالمدارس يأتي بعد إطلاق حملة "الكشف المبكر وعلاج الأنيميا والتقزم والسمنة لتلاميذ الإبتدائى" بجميع المحافظات بالمجان، لافتة إلى أن من يثبت إصابته بأى مرض سيتم تحويله لعيادات التأمين لاستكمال الفحص وصرف العلاج بالمجان .

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أطلقا اليوم، حملة الكشف المبكر عن الأنيميا، والتقزم، والسمنة، لطلاب المرحلة الإبتدائية بجميع محافظات.