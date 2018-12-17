شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يحصل على شهادة نظام الإدارة المتكامل لمتطلبات الجودة الإيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي في اجتياز أعمال المراجعة التى قامت بها الشركة السويسرية العالمية SGS الجهة المانحة لشهادات المطابقة الدولية الإيزو. وحصلت شركة ميناء القاهرة الجوى، على شهادات المطابقة لنظام الادارة المتكامل بعد استيفائها لمتطلبات نظام ادارة الجودة ISO 9001 ومتطلبات نظام ادارة البيئة ISO14001 2015 ومتطلبات نظام السلامة والصحة المهنيةOHSAF18001-2007. وبذلك يكون مطار القاهرة هو أول مطار في جمهورية مصر العربية ينجح في مطابقته لمتطلبات نظم الإدارة الحديثة طبقا للمواصفات الدولية. يأتى ذلك في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة بقيادة الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني. وفي إطار سعي الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية برئاسة الطيار احمد جنينة الي تطوير مستوي الخدمات المقدمة للراكب داخل المطارات المصرية في اليات وبيئة العمل.

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