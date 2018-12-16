شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة البريطانية «ميريام اسكوفت» الحاصلة على أفضل بورتريه فى العالم لـ «المصري اليوم»: «ملاك فى مائدتى» نقطة تحول فى حياتى الفنية (حوار) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجدها وسط أسرة فنية كان له بريق السحر فى اكتشاف موهبتها الفنية، وانتقالها للعيش من برشلونة إلى لندن ساهم فى اكتشاف شخصيتها الفنية.

أعمالها تعبر عن فلسفتها الخاصة، حيث ترى أن الفنان لا بد أن يعبر بصدق عما بداخله، لكى يحقق الخلود والتأثير.

الفنانة البريطانية ميريام اسكوفت والتى حصلت على جائزة أفضل بورتريه فى عام 2018 من أرت جاليرى بلندن- أحد أكبر المؤسسات الفنية فى العالم والتى تنظم مسابقات سنوية فى فن البورتريه- تستعرض فى حوار خاص مع «المصرى اليوم» تجربتها مع الفن، وتروى قصة البورتريه الذى حصلت به على المركز الأول على مستوى العالم فى المسابقة الدولية.

وإلى نص الحوار:

■ كيف بدأت قصتك مع الفن؟

- بدأت الفن فى سن مبكرة للغاية، ونشأت فى بيئة غنية بالفن فى برشلونة وسط أسرة فنية، حيث كان والداى فنانين تشكيليين، ثم انتقلت مع عائلتى إلى إنجلترا، عندما كان عمرى 12 عامًا.

من هنا بدأ التطور خاصة أن المملكة المتحدة بشكل عام تشجع الفنون، وهناك العديد من المسابقات الفنية هنا، والتى أعتقد أنها توفر فرصة رائعة لجميع الفنانين الطموحين.

وأرى أننى محظوظة فى العيش وسط هذه العائلة، حيث كان يصطحبنى والدى منذ صغرى لزيارة جميع الأماكن الفنية من كنائس ومتاحف من مختلف العصور الفنية، وخصص لى مكتبة فنية ضخمة فى منزلنا. كما قام والداى بجمع تماثيل الكنائس الإسبانية القديمة للقديسين، واشترى عددا كبيرا منها من أسواق التحف، والتى تضررت معظمها بسبب الإهمال، لكنه أعاد ترميمها وعرضها مرة أخرى فى متحف بجوار منزلنا. كل تلك الأمور كان لها بريق السحر فى اكتشاف فى موهبتى الفنية.

■ أين درستِ الفن؟

- لقد ذهب إلى مدرسة الفنون فى لندن، لكن بمرور الوقت اكتشفت أن معظم الدورات الفنية رفيعة المستوى تتحدث فقط عن الناحية النظرية، والتى كنت أعرف أنها غير مناسبة لى، لذلك قررت دراسة دورة تصميم ثلاثية الأبعاد، تعتمد على المهارات، فى مدرسة برايتون للفنون، حيث تخصصت وقتها فى صناعة الخزف. وبدأت احتراف الرسم بعد التخرج.

■ ما الخامات المحببة لديكِ فى الرسم؟

- أحب الرسم بالزيت، بالرغم من إتقانى عديدا من الخامات الأخرى، ولكن أجد أن الزيوت لديها عمق، خاصة أننى أستمتع بمزج الألوان. وفى الآونة الأخيرة بدأت استخدام الباستيل.

■ لقد حصلتِ هذا العام على جائزة أفضل بورتريه فى العالم من الجاليرى الدولى للبورتريه فى لندن.. ماذا عن أجواء حصولك على هذه الجائزة الكبيرة؟

- لقد بدأت هذه الجائزة منذ 40 عامًا تقريبًا، فى الجاليرى الدولى للفنون، ثم تطورت، وأصبحت جائزة دولية بمرور الوقت، وتجتذب الجائزة جميع الفنانين المتخصصين فى البورتريه من جميع أنحاء العالم، ويضع القائمون على الجاليرى شروطا صعبة لقبول الأعمال المشاركة، لذلك من يتم اختيار لوحته لمجرد المشاركة والعرض يعد نجاحا كبيرا، فما بالك بالحصول على الجائزة؟!

وقدمت فى بداية العام لوحتى «ملاك على مائدتى»، وفوجئت أن اللجنة اختارتها للعرض، ثم بعد ذلك تم اختيار العمل للفوز بالمركز الأول، لذلك أعتبر الجائزة من أهم محطات حياتى الفنية، خاصة أنها لا تقدر بثمن.

■ لقد اعتمدتِ على والدتك كموديل فى العمل الفنى، كذلك وجدنا «ملاكًا» على المائدة بشكل مختلف عن باقى العناصر.. ما الفلسفة التى أردتى توصيلها فى هذه اللوحة؟ وكم من الوقت استغرقتِه للانتهاء منها؟

- هذه اللوحة عبرت عن امتنانى الشديد لأمى، فهى لديها سكون داخلى رائع وهادئ وأردت حقاً أن أنقل هذه الصفات فى العمل. وأردت إيصال فكرة عامة عن الأم التى تعد هى فى المركز الرئيسى لعالمنا النفسى والعاطفى. واعتمدت على المنظور بشكل كبير لإيصال فكرتى.

وتشير حركة الأجسام (كأس الملاك، والصفيحة المجاورة لها وأحد الملاعق فى وعاء السكر) إلى أن كل شىء بمرور الوقت يتغير، لكن تظل والدتى ملاكًا جالسًا.

وبدأت الفكرة برسم دراسة اللوحة بالباستيل، وهذا الأمر استغرق ثلاثة أسابيع، ثم استغرقت اللوحة الزيتية حوالى 5 أشهر لإكمالها، على الرغم من أن هناك فترة حوالى عام ونصف بين بداية الدراسة الباستيل والزيت، لكن تم تطوير الفكرة.

■ ما هى خطوتك التالية فى الفن؟

- فى الوقت الحالى، بدأت فى تنفيذ لوحات عن «الطفولة»، وأنتجت حتى الآن عملاً واحدًا فى هذا الموضوع، بالباستيل بعنوان «Stargazing» وأعتزم التركيز بشكل كامل على هذا المشروع فى العام المقبل.

■ ما هى نصيحتك للفنانين المبتدئين لتحقيق النجاح فى مسيرتهم؟

- أن تجد أسلوبك الخاص. قد لا يكون هذا سهلاً فى البداية، لأننا جميعاً نتأثر بفنانين آخرين، وبالطبع هذا جزء من إلهامنا. لكن من ناحية أخرى أنصح الفنان المبتدئ وأقول له دائما: «حاول أن تكون صادقًا مع رؤيتك الداخلية، فهذا فى حد ذاته عمل فريد».

■ من هو مثلك الأعلى فى الفن؟

- تجذبنى عبقرية عصر النهضة المتمثلة فى دافنشى، وبيلينى، وبييرو ديلا فرانشيسكا، ومانتيجنا، وفان إيك، وهولبين،

وفى الآونة الأخيرة، انجذبت إلى سحرعصر ما بعد الباروك المتمثل فى رامبرانت وفان دايك وفيلازكيز. هناك أيضا فنانون معاصرون بالطبع، وأشعر بأننا نعيش من خلال إحياء مثير للاهتمام للغاية للرسم التصويرى، لذلك أجد دائما أشياء جديدة تلهمنى.