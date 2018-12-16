شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يتحرك لإضافة مادة «التربية الرياضية» للمجموع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت لجنتا «التعليم» و«الصحة» فى مجلس النواب عقد اجتماعات، الأسبوع المقبل، لبحث سبل تنفيذ ما طالب به الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتبار «التربية الرياضية» مادة أساسية فى المدارس تضاف إلى المجموع.

وقالت النائبة الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم، لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إدراج «التربية الرياضية» ضمن المواد الأساسية، مشيرة إلى أن البرلمان على استعداد لإجراء تعديلات فى قانون التعليم الحالى بشكل يجعل «التربية الرياضية» مادة نجاح ورسوب.

وأوضحت أن اللجنة ستوصى الحكومة بتخصيص ملاعب للطلاب كمرحلة أولى قبل إصدار قرار بإضافة هذه المادة إلى المجموع، وأن تحديد مساحة الملاعب سيكون شرطا لمنح ترخيص إنشاء أى مدرسة جديدة خلال السنوات المقبلة.

وقال النائب سامى المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية، إن اللجنة ستعقد جلسات مع ممثلى وزارة الصحة، خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة مواجهة البدانة وتأييد إضافة مادة التربية الرياضية للمجموع حتى تحظى باهتمام جميع الطلاب والقائمين على التعليم.

وتقدم النائب عمرو غلاب باقتراح إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، ووزير التعليم، لإضافة نتيجة الامتحان فى مادة التربية الرياضية إلى المجموع الأساسى للطلاب بداية من الصف الثالث الابتدائى.

من جانبه، أكد وزير التعليم أن الوزارة ستعكف على تلبية تكليف الرئيس بدراسة أن تكون «الرياضة» مادة أساسية مع الإعلان بشفافية عن آلية تنفيذ هذه المبادرة.

وقالت الدكتورة إيمان حسن، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية بوزارة التعليم، فى تصريحات صحفية، إنه من ضمن خطوات الاهتمام بالصحة البدنية لطلاب المدارس تفعيل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، ويترأس إدارته وزير التعليم.

على صعيد آخر، أطلق كل من وزير التعليم، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مبادرة للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لدى تلاميذ المدارس على مستوى الجمهورية، وذلك فى مؤتمر صحفى بديوان عام «التعليم».

وأكد «شوقى» أن الهدف من الحملة إعادة النظر فى مكونات التغذية المدرسية لمنع هذه الأمراض بناءً على نتائج الحملة التى يتم تطبيقها فى 3 مدارس ابتدائى بكل مديرية فى الفترة من ١٦ حتى ٢٠ ديسمبر الجارى.

وقالت وزيرة الصحة إن الحملة تستهدف 3 ملايين طالب، وتشمل 3 مراحل، وتنتهى مع نهاية العام الدراسى، وتستهدف المرحلة الأولى مليونا و120 ألف طالب فى 9 محافظات. وشهدت عدة محافظات بدء فعاليات الحملة فى بعض المدارس.