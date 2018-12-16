تبدأ 27 ديسمبر.. "الجيزة" تعلن مواعيد امتحانات نصف العام الدراسي لجميع الصفوف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لكافة المراحل التعليمية بالمحافظة، حيث تبدأ الامتحانات يوم 27 ديسمبر وتستمر حتى 24 يناير المقبل.

وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة - حسب بيان- بتكثيف الاستعدادات على مستوى جميع الإدارات التعليمية، موجهًا بالاهتمام بنظافة المدارس والتأكد من كفاءة الديسكات وإزالة أي معوقات تواجه الطلاب.

ولفت إلى أنه تم مراعاة المناسبات الدينية للأخوة المسيحيين ( عيد الميلاد المجيد ) لتخفيف العبء على الطلاب الممتحنين.

وأضاف خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن امتحانات الشهادة الإعدادية ( عام – رياضى – مكفوفين – صم وضغاف السمع – مهنى) تبدأ من 17 وحتى 24 يناير والصف السادس الابتدائى يبدأ من 13 وحتى 16 يناير .

والصف الأول الثانوي العام يبدأ من 13 وحتى 24 يناير والصف الثاني الثانوي العام يبدأ من 27 ديسمبر حتى 10 يناير والصف الأول والثاني الثانوي الفني يبدأ من 5 وحتى 24 يناير.

والصف الثاني والثالث الابتدائي عام ومكفوفين وفصل واحد يومى 2 و 3 يناير والصف الرابع والخامس الابتدائى عام ومكفوفين من 5 حتى 12 يناير والصف الرابع والخامس صم وضعاف السمع يومى 2 و 3 يناير والصف السادس والسابع الابتدائي صم من 5 وحتى 12 يناير والثامن للصم وضعاف السمع من 13 حتى 16 يناير.

أما الصف الأول والثاني الاعدادي عام وصم ومكفوفين والمهنى يبدأ من 9 وحتى 15 يناير .