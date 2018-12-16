شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أعمال درامية وإذاعية ضمن ختام مشروعات إعلام القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مشروعات تخرج قسم الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة برئاسة دكتور هويدا مصطفى، وحضور عدد كبير من الإعلاميين والمتخصصين، منهم الكاتب الصحفى محمد ثروت رئيس أكاديمية الخليج 365 مدير تحرير صوت الأمة، والإعلامية سوسن الدويك رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون سابقا. وعرض الطلاب مجموعة من الأعمال الدرامية والإذاعية والبرامج التليفزيونية، ومنها كولاج وبرنامج لرحلة 28، وفيلم صفر على اليمين وعلى كف جبل، وذلك تحت رعاية الدكتورة هبة السمرى عميدة كلية الإعلام جامعة القاهرة.

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