شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالى أنطونيو فيلكس بطل فورمولا E بالسعودية.. تعرف على قائمة الفائزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحضور صاحب سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى، اختتم اليوم بمدينة الدرعية، مهرجان سباق "السعودية للفورمولا E- الدرعية 2018.



لحظة إعلان النتيجة لحظة إعلان النتيجة

فاز المتسابق البرتغالى أنطونيو فيلكس دا كوستا بالمركز الأول، وحل بطل العالم فى الفورمولا إى الفرنسى جان إريك فيرجن ثانياً بفارق 0.46 ثانية، فيما جاء المتسابق البلجيكى جيروم دامبروزيو فى المركز الثالث.



منصة الفائزين فى الفورميلا e

وقال البرتغالي أنطونيو فيلكس دا كوستا، إن المسار يشكل تجربة قيادة مفعمة بالمرح تتطلب مستوياتٍ عالية من التركيز في الوقت ذاته، وقال: "استمتعتُ كثيراً بهذه التجربة، ويسعدنى أن أختبر كل هذه التجارب الجديدة والحماسية فى عالم الفورمولا E، وأن أزور هذه المدن الرائعة، وأتمنى أن تتكرر زيارتى إلى السعودية، لأنها كانت لحظات مميزة جداً بالنسبة لى".





وشهدت بداية اليوم الختامى للسباق هطول أمطارٍ غزيرة فى الصباح أسهمت فى زيادة الصعوبات أمام السائقين ممن لم يُتح لهم الاستفادة من جلسات التمارين الصباحيّة، كما شكّل هذا السباق يوماً مميزاً بمشاركة المتسابقين السعوديين أحمد بن خنين وبندر العيسائي، اللذين احتلّا المركزين الثاني والثالث ضمن فئة "المحترفين-الهواة" خلال المباراة النهائية لبطولة جاكوار I-PACE eTROPHY للسيارات الكهربائية بعد اجتياز اللفات المؤهلة.



