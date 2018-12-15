شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام الأزهر سابقاً: الشائعات تستخدم في تدمير العلاقة بين المجتمعات والأقارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عبدالصبور فاضل، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر سابقاً، إن «الشائعات تطورت بدلاً من استخدامها قديماً في الحروب والآن تستخدم في تدمير العلاقة بين المجتمعات والأقارب».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «انفراد» مع سعيد حساسين، اليوم الجمعة، أن الشائعة تبنى على جزء من الحقيقة ومصدرها دول تُريد إحداث قلاقل في دولة آخرى أو جماعات سياسية معينة، وقد يكون مصيرها من أعداء الداخل.

وواصل: «للأسف الشائعة تجد صداها في مجتمعات سريعة التصديق للشائعة كالمجتمع العربي دون تفحصها ويحاورها في عقله، فنحن نأخذ الأمور كما وردت إلينا فمثلا أول امبارح قصة تعذر الاتصال بالخادم أمر لا يصدق في أي مجتمع ولكننا صدقناه».

وأضاف أن الجهات المختصة يقع على عاتقها دور كبير جدا للرد على الشائعات، رافضاً الانتظار حتى الرد على الشائعة: «مينفعش ننتظر يوم أو يومين عشان نرد، لازم جهاز يرد فوراً وسريعاً»