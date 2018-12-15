موجز6.. القوى العاملة تناشد كل من لديه أوراق تثبت عمله بالعراق التقدم بها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نشر الموقع الإلكترونى لـ"الخليج 365" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها "التموين" تعلن إعادة 184 ألف مستفيد للبطاقات بعد تحديث بياناتهم، إلى جانب افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات، وزير القوى العاملة يناشد كل من لديه أوراق تثبت عمله بالعراق التقدم بها.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت خلال كلمته فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات بالجبل الأصفر، أبرز مشروعات قطاع التموين، فى الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018.

عرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت خلال كلمته فى افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى لعدد من المشروعات بالجبل الأصفر، عرض لأبرز مشروعات قطاع البترول، فى الفترة من 2014 وحتى ديسمبر 2018.. وشملت:

فى إطار تلبية طموحات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى رؤيته " مصر 2030"، واستكمال وإقامة المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة سوهاج من خلال برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر الممول من قرض البنك الدولى والحكومة المصرية تعرف على أهم 6 معلومات عن المحطة التى أفتتحها الرئيس اليوم.

كثير من المصريين سواء بالداخل أو بالخارج قد يتعرض لأى سبب من الأسباب لفقدان جواز السفر الخاص به "الباسبور"، وهو ما قد يضعه فى مأزق، خاصة لو كان مقيما خارج البلاد.

أطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع على المحتجين من حركة "السترات الصفراء"، بحسب سكاى نيوز الإخبارية وذلك خلال الموجة الخامسة من الاحتجاجات فى فرنسا، وبدى أعداد المتظاهرين أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأسبوع الماضى وكان أبرز الشعارات التى رفعت اليوم إسقاط الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قبول تظلمات المرحلة الثانية خلال شهر ديسمبر الجارى لعدد 133 ألف بطاقة بإجمالى184.5 ألف مستفيد تم عودتهم وإدراجهم ضمن قائمة صرف التموين والخبز عن شهر ديسمبر بعد قيامهم بتحديث وتصحيح بياناتهم بموجب طلبات التظلم التى تقدموا بها بمكاتب التموين خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجارى، وقد تم مراجعة البيانات الخاصة بهم وبعد التأكد من صحتها وتصحيح البيانات الخاطئة بها والتأكد أيضا أنهم من المستحقين للدعم تم عودتهم على بطاقتهم التموينية.

تسبب اندلاع حريق هائل، اليوم، السبت، بعقار مكون من 3 طوابق بمنطقة محطة مصر وسط الإسكندرية، بسبب "عقب سيجارة" فى انهيار العقار حتى سطح الأرض، دون حدوث إصابات.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع المحروسة 1 بمدينة السلام، وذلك ضمن خطة تطوير العشوائيات وتوفير سكن ملائم وحياة كريمة للمواطن المصرى.

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما فى حادث كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا.

أعرب محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن ترحيبه بالوفد العراقى برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية ، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لبحث ملف تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي.

أمر النائب العام، المستشار نبيل صادق، بندب الطب الشرعى، لتوقيع الكشف الطبى على جثتى المجنى عليهما فى حادث كنيسة نهضة القداسة الأولى بالمنيا.

قال اللواء عاصم الخولى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن الهيئة الهندسية تقوم بتشييد 134 مشروعا سكنيا، يبلع عدد الوحدات بها 488 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من 64 مشروعا وبها 101 ألف وحدة سكنية، وجارى تنفيذ 71 مشروعا بإجمالى 371 ألف وحدة سكنية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عدد من المدن السكنية بمنطقة بدر بإجمالى 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بإجمالى 1068 وحدة سكنية، بإجمالى 3348 وحدة سكنية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأحد، طقس مائل للدفء على شمال البلاد، معتدل على الوجه البحرى والقاهرة، دافئ على باقى الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة الطور بسيناء على ساحل البحر الأحمر، بطاقة 30 ألف لتر مكعب فى اليوم.

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم "الغش التجارى، البيع بأزيد من السعر،عدم الإعلان عن الأسعار، عدم تدوين أسعار السلع على المنتجات".

أودعت نيابة النقض رأيها فى القضية المعروفة إعلاميا باسم تنظيم ولاية سيناء والمدرج المتهمين فيها علي قوائم الكيانات الإرهابية، وأوصت برفض الطعن وتأييد الإدراج لـ319 متهما.

أكد الدكتور عمرو حسن، المقرر العام للمجلس القومى للسكان، على أن زيادة عدد سكان فى مصر سنويا يبلغ 2.5 مليون مولود وأن هذا العدد يمثل 50% فى الزيادة فى جميع دول أوروبا سنويا، الأمر الذى يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة تواجه المجتمع بسبب الزيادة السكانية، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد تقرير مبدئى فى نهاية شهر يناير المقبل وكذلك تقرير نهائى فى فبراير المقبل بهدف وضع خطة عملية لمواﺟهة هذه الظاهرة.

مجلس إدارة الإسماعيلي نجح فى التعاقد مع مع البلجيكي تسيدومير يانوفيسكى رسميًا، لتولى منصب المدير الفني لمدة موسم ونصف.

نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، فيديو جراف للاعبين المصريين الذين سبق لهم التتويج بجائزة BBC لأفضل لاعب إفريقى.

شهد اليوم 15 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، الأهلى يفتح ملف الراحلين ويُقرر الاستغناء عن كوليبالى وتوفيق ونجيب، والزمالك يخصص 15 أتوبيساً لنقل الأجهزة الرياضية والأعضاء لمباراة القطن التشادى.

تأهل كاشيما انتلرز اليابانى للدور قبل النهائى من كأس العالم للأندية، بعد الفوز على جوادالاخارا المكسيكى بنتيجة 3/2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب "هزاع بن زايد" فى الدور الثانى من المونديال.

استعاد مانشستر سيتى صدارة الدورى الإنجليزى مؤقتا، بعد الفوز على ضيفه إيفرتون، بنتيجة 3/1، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "الإتحاد" فى افتتاح الجولة الـ17 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

البرلمان بالعاصمة الإدارية، ليس مجرد مبنى خرسانى يٌنشأ على أرض جديدة كمقر أخر لمجلس النواب، إنما يعد رمزًا هامًا سيحمل بين طياته تاريخ المستقبل وحاضر الأمة، ويسجل فى دفاتر المؤرخين كثانى برلمان مصرى فى تاريخ الحياة النيابية، يعبر عن حقبة زمنية جديدة تسطر حرفها الأولى عام 2020.

استقبل محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وفدا من دولة العراق برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعى، لبحث إجراءات تسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى، بعدما تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتى المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح عددًا من المشروعات القومية، فى مجالى المياه والإسكان الاجتماعى، على رأسها محطة معالجة الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالخانكة، بجانب عدد من المدن السكنية بمنطقة بدر بإجمالى 2280 وحدة سكنية، ومدن محافظة جنوب سيناء بإجمالى 1068 وحدة سكنية، بإجمالى 3348 وحدة سكنية.

شهد الاقتصاد المصرى عددا كبيرا من الإنجازات على المستوى الاقتصادى خلال الفترة التى أعقبت عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى انطلقت مصر فى تنفيذها منتصف عام 2016، إلا أنه خلال العامين 2017-2018 شهد الاقتصاد تطورات هامة لعل أبرزها استمرار انحصار التضخم وكذلك تراجع معدلات البطالة وارتفاع الاحتياطى النقدى.

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تصاعدت حدة المواجهات بين حراك "السترات الصفراء" والشرطة الفرنسية اليوم السبت مع بداية موجة جديدة للأسبوع الخامس على التوالى من الاحتجاجات التى ضربت فرنسا منذ منتصف الشهر الماضى، للاحتجاج على زيادة الضرائب على الوقود، رغم اقرار الرئيس الفرنسى بتعديلات الأسبوع الماضى، لكن المحتجين اعتبروها غير كافية حيث ارتفع سقف المطالب حتى وصل لاستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون.

فى الوقت الذى ترتدى فيه العديد من دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول ثوب الحرية، مدافعة عن حقوق المستخدمين فى التمتع بالخصوصية وحماية المعلومات على شبكة الإنترنت، جاء تقرير الشفافية الفصلى لمنصة التغريدات "تويتر" ليفضح هذه الدول، كاشفا بالأرقام والأدلة أنها الأكثر طلبا لبيانات المستخدمين الخاصة، ليس هذا فحسب، بل إن طلبات هذا العام زادت عن الأعوام السابقة حسبما جاء فى التقرير.