مصر | إحباط محاولة تهريب 449 قرصا مخدرا لخارج البلاد بمطار القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحباط محاولة تهريب 449 قرصا مخدرا لخارج البلاد بمطار القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي، من ضبط 449 قرصا مخدرا بحوزة راكبين خلال محاولتهما تهريبها خارج البلاد.

وأكدت الإدارة، أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب "محمد.ع.ع"، مواليد 1985، مقيم بمحافظة الدقهلية، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة المشار إليها عثر بداخلها على 400 قرص مخدر وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

ومن ناحية أخرى، وأثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب إحدى الطائرات المتجهة لإحدى الدول العربية اشتبهت الخدمات الأمنية المعينة على جهاز كشف الحقائب في وجود أجسام معتمة داخل إحدى الحقائب الخاصة بالراكب "أيمن. ش. ع" مواليد 1989، مقيم بمحافظة الفيوم، حال قيامه بإنهاء إجراءات سفره، وبتفتيش الحقيبة المشار إليها عثر بداخلها على 49 قرصا مخدرا وبمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

