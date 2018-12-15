شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار عن تهريب قطعة من المتحف المصري: خرجت من مصر عام 1971 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن مشروعات وزارة الآثار قد شهدت هذا العام تقدما ملحوظا في سير العمل هذا العام، والتي لم يستأنف العمل بها إلا بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير التمويل الدعم المالي اللازم لها، وعلى رأسها المتحف المصري الكبير، ليظهر بالصورة المشرفة التي نراها اليوم.

وأضاف، خلال إعلانه عن كشف أثري جديد بمنطقة سقارة الأثرية صباح اليوم السبت، أنه تم إنجاز أكثر من 80% من إجمالي حجم الأعمال بالمتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى أن إجمالي القطع الأثرية المنقولة إلى حوالي 45000 قطعة، ليكون الافتتاح النهائي 2020.

وعن المتحف المصري بالتحرير، قال العناني إنه تم الانتهاء من إعداد سيناريو عرض جديد للدور العلوي بالمتحف المصري بالتحرير، وافتتاح قاعة آثار يويا وثويا بالمتحف في ذكرى تأسيس المتحف الـ 116.

ورد العناني على ما أثير حول سرقة قطعة آثار من متحف التحرير حديثا، مؤكدا على أن القطعة التي تحدث عنها في مجلس النواب قبل أيام هي قطعة خرجت من مصر عام 1971، إلا أن وزارة الآثار تعمل حاليا على استردادها، موضحا أنها لم تخرج من متحف التحرير وأن شهادة التصدير الموجودة لدى حائز القطعة بالخارج تعود لعام 1971 وهي شهادة غير حقيقية.