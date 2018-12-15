شكرا لقرائتكم خبر عن توافد آلاف المواطنين على دير الأنبا صموئيل الاحتفال بالمولد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد آلاف المواطنين، السبت، على دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القانوني بالصحراء الغربية غرب مركز العدوة، شمال المنيا، للاحتفال بمولد الأنبا صموئيل، والمشاركة في صلاة ذكري الأربعين لضحايا الحادث الإرهابي الذي راح ضحية ٧ أشخاص وإصابة ١٤ آخرين من زائرين الدير أوائل نوفمبر الماضي.

وبحسب بيان، قام المحافظ اللواء قاسم حسين قاسم، يرافقه إبراهيم نصير، رئيس مركز العدوة، وإسماعيل الفحام رئيس مركز بني مزار، وأحمد راشد، نائب رئيس مركز مغاغة والمهندسة إيفت إسحق، مدير الطرق، بتفقد طريق الدير وإجراءات تأمين الزائرين وتوفير الخدمات لهم.

وناقش المحافظ مع مدير الطرق إجراءات رصف الطريق وانارتة وتركيب شبكات اتصالات موبايل.

وقالت المهندسة ايفت إنه تم إدراج الطريق بخطة وزارة الإسكان وتم الطرح ويجري إنهاء إجراءات التنفيذ بطول ٢٣ كيلومترا.

وكثفت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة من تواجدها بمدخل وطريق الدير لتأمين الزائرين، وسمحت بدخول الزائرين على مدار ٣ أيام حتى ١٧ ديسمبر. الجاري

وقال الراهب ميكل الصموئيلي، أحد رهبان الدير والمكلف باستقبال الزائرين، إنه خلال اليومين القادمين ستقام صلاة الأربعين على رحيل ضحايا الحادث الإرهابي، ويعقبها احتفالات ذكري الأنبا صموئيل، برئاسة الأنبا باسيليوس أسقف ورئيس الدير، و٣ اسقفه هم الأنبا صموئيل أسقف طامو، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا وأبوقرقاص، والأنبا كراس أسقف المحلة.