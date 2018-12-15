شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعين ميك مولفانى رئيساً لإدارة البيت الأبيض بداية العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تعيين رئيس مكتب الإدارة والموازنة فى البيت الأبيض ميك مولفانى، رئيسا لإدارة البيت الأبيض.

وقال ترامب، فى تغريده بثها عبر حسابه الرسمى على "تويتر": "يسعدنى أن أعلن لكم، بأن رئيس مكتب الإدارة والموازنة فى البيت الأبيض، ميك مولفانى سيكون رئيسا لإدارة البيت الأبيض بدلا من الجنرال جون كيلى، الذى خدم بلادنا بشكل جيد".



ترامب

وأضاف ترامب: "ميك قام بعمل رائع فى الإدارة"، مشيراً إلى أن الجنرال جون كيلى سيبقى فى البيت الأبيض حتى نهاية هذا العام.