البابا تواضروس: تقنين الكنائس يسير بشكل رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إنه جرى تقنين 508 كنائس منذ صدور بناء وتقنين الكنائس، متابعًا: "هذا معدل رائع للغاية".

وأضاف البابا تواضروس في مقابلة تلفزيونية على فضائية الكنيسة الرسمية "مي سات"، أن تقنين الكنائس يأخد إجراءات، مستكملًا: "إحنا قعدنا سنة عشان نجمّع الورق، والتقنين يحدث لكنائس موجودة، ولو استمرينا بهذا المعدل، هيتم إنجاز الأمر بشكل رائع".

وتابع بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: "هناك أصوات لا ترى هذا وتُحقر من هذا، هي أصوات غير عاقلة".