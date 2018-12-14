شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط تصل القاهرة وتلتقى البابا تواضروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل إلى القاهرة غد الجمعة الدكتورة ثريا بشعلانى الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، يرافقها وفد من المجلس فى زيارة لمصر تستغرق عدة أيام.

وقال جرجس إبراهيم صالح، الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الأوسط، فى تصريح له اليوم، إنه من المقرر أن تلتقى الدكتورة ثريا بشعلانى والوفد المرافق لها مع قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إلى جانب زيارتها لقداسة البطريرك ثيودوروس الثانى بطريرك الروم الأرثوذكس.

وأضاف أن الأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط ستلتقى أيضا خلال زيارتها لمصر الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك ، والدكتور القس إندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، مشيرا إلى أنها ستلتقى أيضا مع المطران منير حنا رئيس الكنيسة الإنجيليكانية بمصر والقرن الأفريقى.

وأشار إلى أن الدكتورة ثريا بشعلانى ستلتقى أيضا القس الدكتور عاطف مهنى مدير كلية اللاهوت الإنجيلية، فضلا عن عقدها لاجتماع مع ممثلى كليات اللاهوت وهم، القس الدكتور بيشوى حلمى وجرجس صالح والقس إبرام بشندى والأب بيشوى رسمى مدير كلية اللاهوت الكاثوليكية.

ومن المقرر أن تلتقى الدكتور ثريا بشعلانى مع مجموعة من الصحفيين المسئولين عن الملف القبطى مساء بعد غد السبت بقاعة كبار الزوار بالمركز الثقافى القبطى للحديث عن نشاط مجلس كنائس الشرق الأوسط وزيارتها الحالية لمصر.