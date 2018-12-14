شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اعترافات جديدة لفتاة الهرم تكشف كواليس جريمة فيديو الدنماركى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترافات تفصيلية أدلت بها المتهمة الثانية "هند على" المتورطة فى مساعدة سائح بصعود الهرم الأكبر ليلاً، وتصوير فيديو مُخِل للآداب.

وكشفت المتهمة عن كواليس ما قبل الجريمة والاتفاقات السرية التى دارت بينها والسائح، حيث قالت:

- تعرفت على سائح دنماركى من خلال الإنترنت.

- التقيت السائح بكافيه بوسط البلد وطلب منى مساعدته فى صعود الهرم.

- التقيت السائح بالهرم ومعه صورة لجمال طلب منى توصيله له.

- ساعدت السائح فى الوصول للجمال.

- التقيت الجمال فى اليوم التالى وأكد لى مساعدته للسائح مقابل 4 آلاف جنيه.

جاء ذلك بعدما تم تداول مؤخرًا مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، بشبكة الإنترنت، يتضمن قيام شخصين من السائحين الأجانب بتسلق الهرم الأكبر بمنطقة الأهرامات الأثرية، وظهورهما فى مشهد فاضح ليلاً.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة أجهزة وزارة الداخلية، حيث تم تحديد صاحب مقطع الفيديو، ويدعى"أندرياس هيفيد أندر سين"، دنماركى الجنسية مواليد 33 سنة، مصور فوتوغرافى، وصل البلاد فى 19 نوفمبر الماضى، وغادر فى 4 ديسمبر الجارى، حيث تسلق السائح الهرم الأكبر، عقب تسلله للمنطقة الأثرية ليلاً برفقة الدنماركية الجنسية "جوز فين سارة بالس"، 20 سنة، والتى صلت للبلاد بتاريخ 28 نوفمبر، وغادرت بتاريخ 30 نوفمبر وتمكن من تصوير مشاهدة فاضحة لهما بسطح الهرم.

وأسفر جهود البحث عن تورط موسى عمر موسى يعمل جمالاً بالمنطقة الأثرية فى مساعدة الدنماركيين بتسلل منطقة الأهرامات مساء يوم 29 نوفمبر الماضى مقابل حصوله على 4 آلاف جنيه، بالتنسيق مع فتاة تدعى هند على إبراهيم، التى تعرفت عليهما من خلال شبكة الإنترنت، وأحيلا للنيابة.