شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حصاد قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، خلال شهر عددًا من القرارات و الإجراءات بشأن المخالفين فى وسائل الإعلام وعدد من الأمور داخل المجلس. ويرصد الخليج 365 أبرز القرارات التى اتخذها المجلس خلال شهر فيما يلى: - منع بث قناة LTC لحين تقنين أوضاعها القانونية. - مخاطبة هيئة الاستثمار بوقف الشركة المالكة لموقع الفصلة بعد تجاوزاتها. - المجلس يختار الفنان محمد صبحى لرئاسة لجنة الدراما. - إنشاء لجنة للطفل بالمجلس الأعلى للإعلام. - رشح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمل فوزى رئيس تحرير نصف الدنيا وسمر الدسوقى رئيس تحرير مجلة حواء والدكتورة داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نهضة مصر للنشر، لعضوية لجنة الطفل بالمجلس. - مكرم محمد أحمد يلتقى وزير الإعلام السودانى بمقر "الأعلى للإعلام".. ويتفقان على مؤتمر للمثقفين المصريين والسودانيين بعنوان وحدة وادى النيل. - إصدار كتيب المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة. - المجلس يعد مشروع قرار بمنع إقامة مهرجانات تحت أى مسمى إعلامى. - معاقبة برنامجى "الزمالك اليوم" و"كورة بلدنا" ويحظر ظهور رضا عبدالعال.

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